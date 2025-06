Após corte de verbas dos EUA, agência da ONU demitirá 3,5 mil funcionários

O Acnur afirmou ter sido obrigado a fechar ou reduzir o tamanho de seus escritórios em todo o mundo e implementar um corte de quase 50% em cargos de chefia em Genebra e nas sedes regionais.

"No total, aproximadamente 3.500 cargos serão descontinuados", diz o comunicado. Soma-se a isso o fato de que centenas de trabalhadores temporários tiveram que deixar a organização devido à escassez de recursos. "No geral, o Acnur estima uma redução global nos custos com pessoal de cerca de 30%."

A agência afirmou que já foram afetados pelos cortes programas que vão desde assistência financeira a famílias vulneráveis, saúde, educação e água e saneamento.

O Acnur afirmou estar trabalhando com outras organizações e países que acolhem refugiados para tentar mitigar o impacto sobre essas pessoas.

'Nosso compromisso permanece inabalável'

A agência estima que encerrará 2025 com o financiamento aproximadamente no mesmo nível de uma década atrás - apesar do número de pessoas forçadas a fugir de suas casas ter quase dobrado no mesmo período, para mais de 122 milhões.