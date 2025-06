Ataque israelense atinge emissora estatal de TV do Irã - Israel emite ordem de evacuação para moradores de grande parte de Teerã. Netanyahu diz que morte do aiatolá Khamenei "acabaria com o conflito", enquanto Irã ameaça instalações nucleares "secretas" em solo israelense.Um ataque israelense nesta segunda-feira (16/07) tirou do ar por alguns instantes a emissora de rádio e televisão estatal do Irã. Explosões ecoaram por Teerã após baterias de mísseis iranianos matarem ao menos oito pessoas em Israel no quarto dia do conflito armado entre os dois países.

Israel lançou na última sexta-feira uma série de ataques surpresa contra alvos em todo o Irã, sob a justificativa de impedir que o regime desenvolva armas atômicas – o que Teerã nega.

O embate é um dos mais violentos na rivalidade de décadas entre Israel e Irã e acendeu o alerta sobre a possibilidade de uma guerra mais ampla. A República Islâmica rejeita negociar um cessar-fogo enquanto estiver sob ataque, e Israel promete manter a pressão militar.