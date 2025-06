Bombas no fundo no mar são legado perigoso da 2ª Guerra - Milhares de toneladas de munição não detonada abandonada pelos Aliados jazem no fundo dos mares do Norte e Báltico. Substâncias tóxicas vazam há anos, ameaçando vida marinha e humana. Berlim aposta em solução inovadora.Calcula-se que 1,6 milhão de toneladas de munições convencionais estejam no fundo das águas litorâneas da Alemanha, a grande maioria no Mar do Norte, as demais no Báltico, assim como diversos milhares de toneladas de armas químicas. A maioria jaz esquecida há uns 80 anos, ou mais.

Embora façam manchetes as descobertas de antigas bombas em terra, implicando o fechamento de bairros e redes de transportes inteiros – como na cidade alemã de Colônia, no início de junho de 2025 –, a ameaça no mar é muito mais insidiosa, e medos crescentes de contaminação impulsionaram à ação.

Durante a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas na cidade francesa de Nice, em junho, foi apresentado o projeto pioneiro de uma grande plataforma móvel encarregada de recolher autonomamente os velhos armamentos no fundo do mar e dar-lhes fim, o qual atualmente está na fase de planejamento.