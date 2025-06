Comitiva de políticos brasileiros deixa Israel meio à escalada do conflito com Irã

Nove integrantes da comitiva deverão retornar ao Brasil em um jato particular que teria sido organizado pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Os demais devem viajar em voo comercial para o Rio de Janeiro.

Israel está em meio a guerras contra os grupos islamistas Hamas, na Faixa de Gaza, e Hezbollah, no Líbano, além do conflito iniciado na última sexta-feira com o Irã após o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu iniciar uma série de ataques ao país.

Os ataques israelenses já mataram pelo menos 224 pessoas, incluindo comandantes militares de alto escalão, cientistas nucleares e civis, segundo autoridades iranianas. Do lado israelense, o saldo é de 24 mortos e mais de 500 feridos.

Itamaraty diz que grupo ignorou alertas

"A Embaixada do Brasil em Israel mantém, desde outubro de 2023, alerta consular que desaconselha toda viagem não essencial àquele país e recomenda, desde então, que os brasileiros e brasileiras que se encontravam em Israel considerassem deixar o país", afirma uma nota divulgada pelo Itamaraty.

"Em junho corrente, duas comitivas de autoridades brasileiras viajaram a Israel a convite do governo israelense, a despeito do alerta consular da embaixada do Brasil em Tel Aviv" afirmou o órgão.