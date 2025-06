Como a Airbus ultrapassou a Boeing na disputa pelos ares

Com a Boeing, a história foi diferente: ela havia suspendido a produção e venda do lendário Jumbo 747, que se tornara anacrônico. Contudo, para reagir ao A380, ela decidiu apostar num novo concorrente de longa distância, desenvolvendo, a partir do 767, o novo 787, apelidado "Dreamliner".

Mas esse "avião dos sonhos" se revelou um pesadelo: tudo o que podia dar errado, deu. Enquanto a Airbus retirava discretamente de linha seu A380, o Boeing 787 fazia manchetes negativas: dificuldades com novos materiais compostos, problemas de comunicação com os fornecedores, voos de teste cancelados, voos inaugurais adiados, as datas de entrega não puderam ser cumpridas.

Por fim, houve até proibições de voo: em 2013, quando os primeiros modelos já estavam em ação, houve incêndios em dois aviões devido a problemas com as baterias.

Entra em cena a China

Na competição entre os dois conglomerados, que data desde a criação da Airbus no ano 2000, sob o nome Eads, as rodadas continuam se sucedendo, envolvendo também a Organização Mundial do Comércio (OMC). Um elemento complicador é que ambas também atuam na aviação espacial e, acima de tudo, no setor armamentista.

No ranking global dos armamentos, contudo, apesar de serem "big players", nenhuma das duas ocupa as primeiras posições: a Boeing está em sexto lugar, bem à frente da Airbus, no 13º. Nesse setor, ambas dependem de encomendas estatais, que não só envolvem pesquisa e desenvolvimento: os governos são também os principais clientes.