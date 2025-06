Na Ucrânia, natureza retorna a área de barragem destruída - No terreno da antiga hidrelétrica de Kakhovka, explodida em 2023, renascem bosques e várzeas, animais de todos os tipos retornam. Ecologistas querem um parque nacional, mas o setor de energia tem outros planos.Até alguns anos atrás, haveria água vários metros acima do terreno da antiga barragem de Kakhovka, na Ucrânia. Depois da destruição da hidrelétrica local – pela qual a Ucrânia e a Rússia se culpam mutuamente –, de início a área se transformou num deserto. Hoje está coberta de vegetação, que é habitat para numerosos animais.

Ao longo do maior rio do país, o Dnipro, voltaram a formar-se as imensas várzeas existentes antes da construção da usina, em 1950.

O ecologista Vadym Maniuk confirma que o Dnipro tem vários distributários: não dá para ver o que acontece em grande parte das zonas marginais, mas existem riachos semelhantes por toda parte.