Nova corrida armamentista eleva risco de guerra nuclear - Avaliação é do instituto sueco Sipri, que vê reversão na tendência de queda no número de armas nucleares, com países modernizando ou ampliando seus arsenais. Uso de IA torna cenário mais perigoso que o da Guerra Fria.Quase todos os nove países que possuem armas nucleares (Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel) continuaram seus programas de modernização nuclear em 2024, seja atualizando as armas existentes, seja adicionando novas versões, afirmou nesta segunda-feira (16/06) o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), em sua avaliação anual sobre armamento e segurança internacional.

Em meados da década de 1980 havia cerca de 64 mil ogivas, bombas e projéteis nucleares em todo o mundo. Hoje esse número é estimado em 12.241. Essa tendência de queda parece estar prestes a ser revertida, de acordo com o instituto, e esse é "o aspecto mais preocupante que vemos nos arsenais nucleares no momento", disse o diretor do Sipri, Dan Smith, à DW.

"A era de redução do número de armas nucleares no mundo, que perdurou desde o fim da Guerra Fria, está chegando ao fim. Em vez disso, observamos uma tendência clara de crescimento dos arsenais nucleares, o aumento da retórica nuclear e o abandono dos acordos de controle de armas", afirmou o analista Hans Kristensen, do Sipri, no relatório.