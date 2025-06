Quem é o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã que Netanyahu sugeriu matar

Ele passou cinco anos sem fazer uma aparição pública - jejum quebrado em outubro passado, quando proferiu um sermão em uma mesquita de Teerã após militares de Israel matarem seu antigo aliado Hassan Nasrallah, que comandou a milícia libanesa Hezbollah por mais de três décadas.

Na ocasião, disse que Israel "não iria durar muito". A profecia parece longe de se concretizar, enquanto os militares israelenses intensificam os ataques contra o regime iraniano após terem debilitado seriamente outros grupos aliados de Teerã, como o próprio Hezbollah e o Hamas na Faixa de Gaza.

Mas Khamenei estruturou a máquina pública iraniana de forma a assegurar seu controle, e já demonstrou ser capaz de atravessar diversas crises com vizinhos da região e potências ocidentais. Ele é o mais longevo chefe de Estado do Oriente Médio.

Como virou líder supremo

Nascido em 1939 na cidade de Mashhad, no leste do Irã, Khamenei teve seus anos de formação religiosa e política na década de 1960, envolvido nos movimentos que questionavam o regime do então xá Mohammad Reza Pahlevi.

Ele estudou religião em Qom, e foi fortemente influenciado pelo pensamento do aiatolá Ruhollah Khomeini, que liderava a oposição conservadora a partir do exílio. Ele se aproximou do movimento de Khomeini, e logo estava ajudando a organizá-lo e executando missões em território iraniano.