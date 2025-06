Suspeito de matar deputada estadual nos EUA é preso

No veículo usado pelo suspeito, policiais encontraram um manifesto com uma lista de outros legisladores do estado e três fuzis AK-47 e uma pistola 9 mm. A segurança das autoridades citadas no documento foi reforçada.

"Após dois dias de caça ao homem e de duas noites sem dormir, as forças da ordem detiveram Vance Boelter", anunciou o governador Tim Walz

Na mesma declaração pública, o governador Walz condenou as "ações impensáveis" de Boelter, que tiraram a vida de uma mulher que "moldou a essência de quem somos como estado".

"Não podemos ficar insensíveis a isso. Somos uma nação profundamente dividida", disse Walz no comunicado publicado em sua conta na rede social X.

"Seguimos em frente não com ódio ou violência, mas com humildade, graça e civilidade", acrescentou. O governador democrata, companheiro de chapa de Kamala Harris nas últimas eleições presidenciais, apelou ainda para que "este ato hediondo" não "se torne a norma".

Às famílias das vítimas, Walz expressou sua solidariedade e destacou que todo o estado de Minnesota está de luto. Além disso, agradeceu às autoridades por sua bravura e profissionalismo: "Eles salvaram vidas".