Tribunal alemão condena médico sírio à prisão perpétua por tortura - Ortopedista de 40 anos foi acusado de atuar no antigo aparato de tortura e repressão da ditadura de Bashar al-Assad. Residente na Alemanha desde 2015, ele foi reconhecido por vítimas após aparecer em um programa de TV.Um médico sírio foi condenado à prisão perpétua na Alemanha nesta segunda-feira (16/06) por crimes contra a humanidade, crimes de guerra, tortura e assassinatos cometidos contra civis entre 2011 e 2012 na Síria, enquanto atuou em hospitais militares e manteve contato com dissidentes presos.

Segundo o Tribunal Regional Superior de Frankfurt, Alaa M., de 40 anos, torturou gravemente nove pessoas e é responsável pela morte de outros dois opositores do regime do ditador sírio Bashar al-Assad, deposto do poder no final de 2024.

Uma das mortes teria sido provocada pela administração intencional de uma injeção letal a um paciente com epilepsia. Em outros casos listados na sentença, ele teria incendiado as genitálias de homens jovens e arrancado três dentes de um outro a chutes. Um outro paciente com o fêmur quebrado teria sido propositalmente submetido a uma operação sem anestesia.