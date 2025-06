Ataque russo deixa 14 mortos em Kiev

As negociações estão paralisadas. Moscou rejeitou a trégua "incondicional" exigida por Kiev e seus aliados europeus, enquanto a Ucrânia classificou as exigências russas como "ultimatos". Os dois países apenas conseguiram avançar em acordos pela troca de prisioneiros e corpos de militares.

Zelenski se reúne com G7, mas sem Trump

Zelenski esperava se reunir com seu homólogo americano, Donald Trump, durante a cúpula do G7, no Canadá, prevista para esta terça-feira. O líder dos EUA, porém, antecipou sua partida devido à escalada do conflito entre Israel e Irã.

Os representantes do Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão mantiveram a agenda com o presidente ucraniano. O grupo se reunirá também com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

A posição de Trump sobre a Ucrânia o coloca em desacordo com os demais líderes do G7, que apoiam a Ucrânia e condenam a Rússia no conflito. Na segunda-feira, Trump sugeriu que a guerra não teria ocorrido se os membros do G7 não tivessem expulsado Putin do grupo em 2014, após a anexação da Crimeia.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que o Reino Unido e outros países do G7 voltarão a impor novas sanções contra a Rússia para pressionar por um cessar-fogo. Trump se recusou a aderir à nova rodada de sanções, dizendo que aguardaria uma ação dos países europeus antes de se posicionar.