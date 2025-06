Café, a bebida que une épocas, culturas e mentes

Cafeína para a exploração colonial

Com seus vapores inebriantes, ao longo da história o café não tem viajado apenas em sacos de estopa, mas também nos ventos de monções, nas viagens espirituais e nas ambições imperiais. Apesar de descoberto na Etiópia, a primeira menção escrita ao cultivo do café aponta para o Iêmen, onde foi denominado qahwa, termo árabe significando originalmente "vinho", que deu origem ao nome internacional.

Os místicos sufistas o bebiam para manter o foco espiritual durante seus cânticos rituais pela noite adentro. O porto de Mocha, no Mar Vermelho iemenita, transformou-se num centro de comércio a partir do qual os grãos atravessavam o mundo muçulmano e chegavam até a Ásia.

Segundo uma lenda, no século 17 o santo sufi indiano Baba Budan teria contrabandeado sete grãos férteis do Iêmen para o sul da Índia, rompendo o monopólio árabe e iniciando os cafezais da região de Chikmagalur, no estado de Karnataka.

Em breve, as potências coloniais europeias também perceberam o futuro contido nas frutinhas vermelhas e seus grãos: os holandeses as plantaram em Java, os franceses no Caribe. E os portugueses no Brasil, aonde o café chegou no século 18 e fez do país o maior produtor do mundo.

Cada expansão dessas foi patrocinada por um império e alimentada por trabalho escravo. Até mesmo a Austrália, que entrou na festa relativamente tarde, desenvolveu uma cultura cafeeira robusta. Curiosidade: o país compete com a Nova Zelândia pelo mérito de ter inventado na década de 1980 o flat white – um expresso com uma fina camada de espuma de leite por cima.