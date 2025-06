Como a ossada de Mengele, descoberta há 40 anos, virou material didático no Brasil

No dia 31 de maio, autoridades alemãs realizaram uma operação de busca na casa de um amigo de infância de Mengele e encontraram uma carta que dava indícios de que ele teria morrido no Brasil em 1979. Ele então usava documentos em nome de Wolfgang Gerhard, identidade que havia assumido em 1971.

A Polícia Federal brasileira foi comunicada e, sob sigilo, o então responsável pela corporação em São Paulo, o delegado Romeu Tuma (1931-2010), determinou a exumação dos restos mortais suspeitos no feriado de Corpus Christi, em 6 de junho, no cemitério do Embu, na região metropolitana da capital paulista.

A notícia vazou para a imprensa e o sigilo foi comprometido. O caixão estava muito avariado, com as laterais praticamente decompostas. O então vice-diretor do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, o médico José Antônio de Melo, encarregou-se de retirar o material e encaminhar para análise na sede do órgão, no bairro de Pinheiros.

Logo após o almoço, o telefone da casa do médico Daniel Romero Muñoz tocou. Ele era professor na USP e chefe do setor de identificação do IML. Do outro lado da linha, Melo o convocava para ir imediatamente ao instituto.

Identificação antes dos exames de DNA

A bordo de seu fusca vermelho, Muñoz chegou ao IML meia hora mais tarde. Deparou-se com fragmentos, apenas. Segundo ele, havia a expectativa de que o caixão estivesse inteiro, "só que as laterais acabaram destruídas pelo tempo". Isso fez com que a equipe fosse obrigada a "revirar os ossos e levar o que fosse possível".