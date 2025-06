Dezenas morrem em ataque a ponto de distribuição de ajuda em Gaza - Defesa Civil de Gaza acusa Israel de matar mais de 50 palestinos que aguardavam para receber ajuda humanitária. ONU denuncia caos na distribuição de alimentos e níveis catastróficos de insegurança alimentar no enclave.A Defesa Civil da Faixa de Gaza acusou forças israelenses de matarem mais de 50 palestinos próximo a um centro de distribuição de ajuda humanitária no sul do enclave nesta terça-feira (17/06), no mais recente incidente ocorrido em meio à grave escassez de alimentos que aflige o território após mais de 20 meses de guerra.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Bassal, relatou que ao menos 53 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas enquanto milhares de palestinos se reuniam para receber porções de farinha perto de um centro de distribuição na cidade de Khan Yunis, no sul do país.

"Drones israelenses dispararam contra civis. Alguns minutos depois, tanques israelenses dispararam vários projéteis contra as pessoas, o que resultou em um grande número de mártires e feridos", disse o porta-voz.