G7 acusa Irã de ser "fonte de instabilidade e terror" no Oriente Médio

Trump deixa a cúpula mais cedo

A declaração foi publicada logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixar a cúpula mais cedo do que o esperado. Trump, que estava fazendo seu retorno ao cenário diplomático internacional, partiu um dia antes do encerramento do encontro nas Montanhas Rochosas canadenses, enquanto Israel intensificava ataques contra o Irã.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente voltou a Washington "devido à situação no Oriente Médio".

Trump negou, porém, que sua saída estivesse relacionada a negociações por um cessar-fogo entre Israel e Irã, contestando declarações do presidente da França, Emmanuel Macron. O líder francês havia sugerido que os Estados Unidos iniciaram uma proposta de trégua.

"Errado! Ele não tem ideia do porquê estou a caminho de Washington agora, mas certamente não tem nada a ver com um cessar-fogo. É algo muito maior do que isso", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social, na noite de segunda-feira.

Com sua saída antecipada, Trump perderá um dia de reuniões do G7, que incluiriam discussões com os líderes da Ucrânia e do México. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do encontro como convidado nesta terça-feira.