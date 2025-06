Israel faz "trabalho sujo" no Irã por nós, diz chanceler alemão - Chanceler Friedrich Merz faz "agradecimento" a Israel no 5º dia seguido de bombardeios a Teerã, enquanto Trump avisa ao aiatolá Khamenei que EUA sabem onde ele está, mas que "por enquanto" não vão matá-lo.Ao comentar os bombardeios israelenses contra o Irã nesta terça-feira (17/06), quinto dia de enfrentamento aberto entre os dois países do Oriente Médio, o chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, agradeceu a Israel por fazer o que ele chamou de "trabalho sujo" em nome do Ocidente.

"Este é o trabalho sujo que Israel faz para todos nós", disse Merz, que está no Canadá, onde participa da cúpula do G7, grupo de potências industriais do Ocidente do qual fazem parte, além da própria Alemanha e do Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos.

"Só posso dizer [que temos] grande respeito pelo fato de o Exército israelense e o governo israelense terem a coragem de fazer isso", acrescentou, em entrevista à emissora alemã ZDF. "Caso contrário, poderíamos ter continuado a ver o terror deste regime por meses e anos e, possivelmente, com uma arma nuclear em mãos."