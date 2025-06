Israel isola Khamenei ao eliminar seu círculo de poder no Irã

O círculo de poder do aiatolá

Os conselheiros mortos nos ataques faziam parte do círculo próximo de Khamenei, formado por entre 15 e 20 homens, entre comandantes da Guarda Revolucionária, clérigos e políticos.

O grupo se reúne em ocasiões especiais, antes de tomadas de decisões importantes. Os membros são caracterizados por uma lealdade inabalável ao aiatolá e à ideologia da República Islâmica, disseram as fontes.

No sistema de governo do Irã, o aiatolá é, além de líder religioso, comandante supremo das Forças Armadas com poder de declarar guerra e nomear ou demitir figuras importantes, incluindo comandantes militares e juízes. É dele a palavra final sobre assuntos importantes, embora Khamenei aprecie conselhos, ouça atentamente pontos de vista divergentes e busque com frequência informações adicionais de seus conselheiros.

Preso antes da Revolução Islâmica de 1979 que instaurou o atual regime dos aiatolás, e mutilado por um ataque a bomba antes de se tornar líder em 1989, ele é totalmente comprometido com a manutenção do sistema islâmico de governo e profundamente cético em relação ao Ocidente.

"Duas coisas podem ser ditas sobre Khamenei: ele é extremamente teimoso, mas também extremamente cauteloso. Ele é muito cauteloso. É por isso que ele está no poder há tanto tempo", afirma à Reuters Alex Vatanka, diretor do Programa do Irã no think tank Instituto do Oriente Médio, em Washington.