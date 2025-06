Moradores deixam Teerã em massa sob medo de novos ataques

A República Islâmica respondeu à agressão com baterias de mísseis que também atingiram cidades israelenses e deixaram 24 mortos. Quase 600 pessoas ficaram feridas.

A escalada sem fim do conflito ampliou o medo e a sensação de impotência entre a população iraniana. Na manhã de segunda-feira (16/06), após ataques noturnos iranianos que causaram mais mortes em Israel, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou retaliações diretas contra a capital. "Os moradores de Teerã pagarão o preço em breve", escreveu.

Horas depois, Katz amenizou a declaração. "Quero deixar claro o óbvio: não há intenção de prejudicar os habitantes de Teerã, como o ditador assassino faz com os moradores de Israel."

"Dizemos aos cidadãos de Teerã: 'Salvem-se!'", alertou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Contudo, não há informações sobre para onde as pessoas deveriam fugir ou onde estariam realmente seguras.

Muitos dos que fogem da área de Teerã seguem para o norte, em direção ao Mar Cáspio, para cidades menores no interior ou para as fronteiras do Irã.

As ruas antes movimentadas agora estão silenciosas. Alguns supermercados permanecem abertos, mas as prateleiras estão praticamente vazias. Quedas de energia e cortes de água acontecem com frequência, pressionando os moradores que já enfrentam temperaturas diárias acima de 35°C.