PF indicia Bolsonaro e Ramagem por "Abin paralela"

Ramagem teria estruturado a operação de espionagem enquanto comandava a Abin durante o governo do ex-presidente. Já Carlos Bolsonaro é apontado como o responsável por chefiar e articular uma estrutura apelidada de "gabinete do ódio", que atacava adversários políticos de Bolsonaro e produzia desinformação com base nas informações obtidas de forma ilegal.

Eles foram acusados de compor uma "organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas", disse a corporação. Operações contra os investigados foram conduzidas em outubro de 2023 e janeiro de 2024.

A atual cúpula da Abin também é acusada pela PF de atrapalhar as investigações. Para os agentes, houve conluio entre a atual gestão e a anterior.

O relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e o procedimento segue em tramitação sob sigilo. Agora, cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se apresenta denúncia à Corte com base nas conclusões da PF. Bolsonaro e Ramagem já são réus na ação penal que apura a tentativa de um golpe de Estado no Brasil.

Ministros, políticos e jornalistas espionados

Segundo a PF, a espionagem era feita por meio da invasão de telefones e computadores usando o First Mile, software hacker israelense comprado pela Abin durante a gestão de Ramagem na Agência.