Qual a posição do Brasil no conflito entre Israel e Irã - Condenação do Itamaraty à ação de Israel e complacência diante de violações de direitos humanos no Irã servem de combustível para a direita no Congresso.A escalada de ataques entre Israel e Irã, que ocorre enquanto também se desenrola a guerra na Faixa de Gaza, vem provocando divisões no Congresso e na socidade brasileira a respeito da posição do Itamaraty sobre o conflito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Canadá, onde participará de uma reunião ampliada do G7 na quarta-feira (18/06), e ao ser indagado sobre as ações de Israel e Irã disse que "qualquer conflito me preocupa".

"Em um momento em que o mundo está precisando de muito recurso para a transição energética, para combater a miséria no mundo, você ver dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente me incomoda profundamente. E é isso que quero falar um pouco amanhã", afirmou.