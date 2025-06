Quase um século de disputa entre família nobre e Alemanha tem final feliz

De fato: documentos históricos confirmam a proximidade entre Guilherme e o nazismo, fotos mostram o príncipe herdeiro com o Hitler e outros líderes do partido. Até hoje se debate acaloradamente sobre o papel do aristocrata no Estado nazista: certo está que sua esperança de ser coroado novo imperador se frustrou.

Historiadores como Lothar Machtan e Stephan Malinowski apresentam Guilherme da Prússia como antidemocrata radical, que admirava o líder fascista italiano Benito Mussolini e procurava aproximar-se de Hitler, com a meta declarada de retomar o trono imperial. Ambos concluem: com sua conduta, Guilherme prestou "impulso considerável" ao estabelecimento e consolidação do regime nazista.

Comprovadamente, no pleito de 1932 para presidente do Império Alemão ele se colocou do lado Hitler, gabando-se mais tarde de ter-lhe angariado 2 milhões de votos. Além disso, demonstrou publicamente o alinhamento com as novas elites. O historiador Jacco Pekelder declarou numa entrevista à TV: "O capital simbólico dos Hohenzollern foi muito importante para os nazistas em 1932-33, mesmo que o príncipe herdeiro tivesse sua própria agenda."

Final feliz extrajudicial

Contudo, os editores da coletânea Die Hohenzollerndebatte (O debate dos Hohenzollern), publicada em 2021, colocam em séria dúvida essa tese. O historiador Frank-Lothar Kroll atribui a Guilherme um "engajamento antes marginal" em prol dos nazistas: apesar de ter bajulado Hitler, ele não teria partilhado a ideologia totalitária deste. Seus colegas Christian Hillgruber e Michael Wolffsohn dizem ver pouca base para as acusações de "impulso considerável".

Ao longo de décadas, hordas de advogados, políticos e historiadores se ocuparam com as exigências de devolução e ressarcimento por parte dos descendentes da família imperial. O caso só tomou uma guinada em 2023, quando o bisneto de Guilherme 2º Georg Friedrich, príncipe da Prússia, mudou de estratégia, retirando a queixa e abrindo o caminho para negociações extrajudiciais.