"Afastar-se dos fósseis não é simples", diz chefe da COP30 - Em entrevista à DW, o embaixador André Corrêa do Lago comenta sobre o dilema da exploração de petróleo na Foz do Amazonas e o desafio de incorporar a agenda climática à economia.Enquanto negociadores de quase 190 países se reúnem em Bonn, na Alemanha, para a SB62 — etapa preparatória da próxima Conferência do Clima da ONU —, o Brasil leiloou nesta terça-feira (17/06), sob protestos de ambientalistas, novos blocos para exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A coincidência das agendas expõe as contradições e desafios do país que em novembro sediará a COP30, num momento decisivo para a transição energética global.

Para o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, o debate sobre a exploração de petróleo será central no evento em Belém. Diante das contradições entre a abertura de novas frentes fósseis e os compromissos climáticos do país, ele argumenta que as decisões energéticas não são simples e precisam ser guiadas pelo debate das mudanças climáticas.

"O afastamento dos fósseis vai ser um processo que cada país vai ter que fazer de acordo com suas circunstâncias. O Brasil terá o seu modelo — que, talvez, inclua a exploração da Margem Equatorial", afirma.