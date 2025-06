Áustria endurece controle de armas após tiroteio em escola - Governo austríaco ampliou idade mínima para adquirir armamento e prometeu maior rigor em testes psicológicos. Atirador de 21 anos matou 10 no sul do país com armas documentadas.O governo da Áustria vai endurecer as leis sobre aquisição de armas de fogo no país após um tiroteio que deixou vítimas fatais em uma escola no sul do país, no começo de maio.

Um atirador de 21 anos matou 10 pessoas e tirou a própria vida em sua antiga escola, no município de Graz, utilizando uma espingarda e uma pistola Glock – ambas adquiridas legalmente.

"Prometemos que não voltaríamos à normalidade como se nada tivesse acontecido e que tiraríamos as conclusões corretas desse crime para estar à altura da responsabilidade que temos", afirmou o chanceler austríaco, Christian Stocker, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18/06), em Viena.