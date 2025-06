Bets estão em 60% das propagandas em campo no Brasileirão

Embora o vício em apostas seja uma questão cada vez mais grave em todo o mundo, dos EUA e Alemanha à China, histórias como a de Karen refletem o aumento do problema no Brasil. O país legalizou as bets online no final de 2018, mas não fez nenhum esforço para legislar contra seus malefícios ou sua publicidade até janeiro de 2025. Pesquisadores e profissionais de saúde mental identificaram um aumento nos casos de vício em bets, especialmente entre brasileiros de baixa renda.

Um indicador de como as apostas se disseminaram pelo país é que os beneficiários do Bolsa Família gastaram aproximadamente R$ 3 bilhões em jogos de azar online no mês de agosto de 2024, segundo um relatório do Banco Central do Brasil. O valor equivale a 21% de todos os benefícios pagos pelo programa no mesmo período.

Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo em 2023 descobriu que 6% dos brasileiros afirmavam fazer apostas esportivas online (o equivalente a cerca de 9 milhões de pessoas), e que 67% delas eram "apostadores de risco" – não necessariamente pessoas viciadas, mas que apresentam comportamentos imprudentes, como apostar mais do que pode perder.

O jogo também se infiltrou no esporte favorito e obsessão nacional do país, o futebol. O mesmo estudo mostrou que as bets online, impulsionadas pelo futebol, são a segunda forma mais popular de apostas no Brasil, atrás apenas das loterias estatais.

Uma análise exclusiva da equipe de dados da DW mostra ainda que seis em cada dez painéis publicitários ao redor do campo durante o Campeonato Brasileiro de 2024 exibiam anúncios de apostas esportivas ou outros tipos de jogos de azar – número que subiu para sete em cada dez na rodada final do torneio.

Anúncios de bets inundam o futebol brasileiro