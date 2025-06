[Coluna] Entre ruínas e oportunidades: repensando o Centro carioca - Finalmente, um plano municipal busca reverter o abandono do Centro do Rio. É um exemplo que outras cidades deveriam seguir.Recentemente passei algum tempo caminhando pelo Centro do Rio de Janeiro para resolver diversos assuntos. Mais uma vez me chamou atenção a grande discrepância entre o enorme potencial do bairro e sua triste realidade, algo comum às grandes cidades brasileiras de relevância histórica. De um lado, ainda existem milhares de edifícios com grande qualidade histórica, arquitetônica e estética. Do outro, essas construções se deterioram, são negligenciadas e permanecem cinzentas, tristes e abandonadas. Muitos edifícios têm lojas ou restaurantes no térreo, mas os andares superiores estão em decadência. Quanto espaço residencial e comercial foi desperdiçado e acabou migrando para shoppings ou subúrbios?

No Rio, muitos prédios que antes eram belíssimos foram espremidos entre as construções feias e funcionais da arquitetura da segunda metade do século passado, que hoje, infelizmente, dominam o Centro. Essa cacofonia visual é a expressão mais clara da relação de muitos brasileiros com a história do país, especialmente da classe empresarial e dos políticos que a apoiam. Ignora-se e destrói-se a história em nome da crença de que é possível lucrar mais de outra forma. Trata-se de uma ilusão tola.

A verdade é justamente o contrário: preservando o patrimônio histórico pode-se gerar, no mínimo, o mesmo lucro – se quisermos falar apenas de economia. Quem já visitou os maravilhosos centros históricos restaurados de cidades como Cartagena (Colômbia), Oaxaca (México) ou Santo Domingo (República Dominicana) sabe bem do que estou falando. Esses locais são verdadeiros ímãs que atraem milhões de visitantes interessados na atmosfera histórica única.