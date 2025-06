Estreito de Ormuz, no Irã, é gargalo do comércio de petróleo - Passam pela via marítima cerca de 20 milhões de barris por dia. Conflito com Israel faz medo de incidentes e preço do frete aumentarem na região.O Estreito de Ormuz é uma via navegável de apenas 33 quilômetros de largura localizada entre o Irã e o Omã, por onde transitam navios vindos do Golfo Pérsico em direção ao Mar Arábico.

É o gargalo para o transporte de petróleo mais importante do mundo, na definição da Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA, na sigla em inglês).

No seu ponto mais estreito, a via pela qual os navios podem navegar tem apenas 3,2 quilômetros de largura em cada direção, o que a torna congestionada e perigosa.