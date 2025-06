EUA emitem sinais de possível entrada no conflito Irã-Israel

Sinais de cooperação

Membros do governo americano insistem que não tomaram decisão sobre qualquer intervenção, que as forças armadas não participaram ativamente do embate até o momento, e que os ataques realizados foram defensivos, para derrubar mísseis iranianos e proteger Israel e as bases americanas.

Mas o governo americano demonstrou sua disposição em atuar do lado de Israel desde que as tensões entre os dois rivais se acirraram. Os EUA determinaram o redirecionamento do porta-aviões USS Nimitz, que estava no Mar da China Meridional, para o Oriente Médio. A previsão é que ele chegue até o fim do mês.

Enquanto isso, o porta-aviões USS Carl Vinson está no Mar da Arábia com mais quatro navios de guerra, como parte da defesa de Israel, posicionados para fornecer segurança às tropas e bases dos EUA ao longo do Golfo de Omã e do Golfo Pérsico.

Aeronaves americanas também foram deslocadas para a região. "Agora temos controle total e completo dos céus do Irã", escreveu Trump em sua rede social. "O Irã tinha bons rastreadores de céu e outros equipamentos defensivos, muitos deles, mas não se comparam às 'coisas' feitas, concebidas e fabricadas pelos americanos. Ninguém faz isso melhor do que o bom e velho EUA."

A Aurora Intel, grupo que analisa informações de sites públicos de rastreamento de aviões, informou que a Força Aérea dos EUA posicionou mais aeronaves de reabastecimento e caças em locais estratégicos na Europa, incluindo Inglaterra, Espanha, Alemanha e Grécia.