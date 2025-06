Merz é criticado na Alemanha por fala sobre "serviço sujo" de Israel

A declaração de Merz foi rechaçada por políticos alemães, incluindo membros do Partido Social-Democrata (SPD), sigla que compõe o governo de coalizão. Para muitos, a mudança de tom do chanceler rompe com a tradição diplomática alemã, desconsidera vítimas civis e contraria o direito internacional.

Declaração "extremamente perigosa"

Para o parlamentar social-democrata Ralf Stegner, especialista em política externa, Merz sugere que os ataques realizados pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, seriam "presumivelmente contrários ao direito internacional" ao chamá-los de "trabalho sujo".

"Para um representante da Alemanha, qualquer demonstração pública de alívio é totalmente inadequada. Isso vale ainda mais quando se leva em conta os inegáveis riscos significativos de escalada", disse Stegner nesta quarta-feira (18/06) à revista alemã Der Spiegel.

Já Siemtje Möller, vice-líder da bancada do SPD no Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão), disse ao portal de notícias t-online que esse tipo de retórica é preocupante num momento em que "todos os líderes políticos precisam de tato diplomático na comunicação pública", dada a situação "altamente sensível e extremamente perigosa" no Oriente Médio.

Merz "abandona o direito internacional"