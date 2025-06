Milhares protestam na Argentina contra prisão de Cristina Kirchner - Ex-presidente cumpre prisão domiciliar por corrupção e acusa Suprema Corte de parcialidade. Pena a impede de disputar cargos públicos de forma vitalícia.Sob o lema "Argentina com Cristina", milhares de apoiadores da ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner saíram às ruas nesta quarta-feira (18/06) em apoio à líder peronista, que começou a cumprir seis anos de prisão domiciliar por corrupção na terça-feira.

Os manifestantes se concentraram na Plaza de Mayo, em Buenos Aires, em frente à casa do governo, e se espalharam pelas ruas vizinhas em uma manifestação convocada pelo Partido Justicialista (PJ), presidido por Kirchner, duas vezes presidente (2007–2015) e uma vez vice-presidente (2019–2023) da Argentina.

"Vamos voltar e, além disso, vamos voltar com mais sabedoria, com mais unidade, com mais força", prometeu a ex-presidente em um discurso gravado e difundido na concentração.