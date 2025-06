Ofensiva de Israel contra Irã foi lícita ou não?

O serviço secreto americano sugere que o Irã ainda estava a três anos de desenvolver uma bomba. Por sua vez, apesar de possuir um arsenal atômico de proporções desconhecidas, Israel nunca assinou o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, e não admite inspeções internacionais.

Em defesa de Israel

No um artigo publicado no site Just Security, os professores israelenses de direito Amichai Cohen e Yuval Shany concordam que um ataque em legítima defesa seria ilegal. Por outro lado, argumentam que a ofensiva de 13 de junho deveria, na verdade, ser vista como parte de um conflito maior, o que "muda o argumento legal, pois o ataque teria acontecido num contexto definido de outra forma".

Já o professor americano de direito público Michael Schmitt argumentou em artigo publicado na plataforma Articles of War, da academia militar americana West Point, que a severidade da ameaça nuclear iraniana permite uma interpretação mais liberal do conceito de legítima defesa.

Mas ele admite tratar-se de um "caso complicado", já que ainda havia outras opções, fora o uso de força. Outra precondição para um ataque em autodefesa é o país ter esgotado todas as alternativas, e Schmitt nota que havia negociações em curso entre o Irã e os EUA no momento da ofensiva israelense.

Marko Milanovic, professor de direito internacional da Universidade de Reading, Reino Unido, aponta outro motivo por que, para a maioria dos especialistas, tratou-se de um ataque ilícito – afinal, a lei concernente foi criada com fins restritivos: "A questão é minimizar a necessidade de recorrer à força, não criar brechas legais para qualquer Estado que goste de bombardear os outros poder explorar."