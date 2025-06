Qual é o assento mais seguro no avião?

Janela, meio ou corredor?

Curiosamente, não é apenas onde você se senta no avião que importa, mas também qual assento na fileira.

Segundo a análise da Time com base nos dados de acidentes aéreos da FAA de 1985 a 2000, as pessoas sentadas nos assentos do meio, na parte traseira do avião, tiveram uma taxa de mortalidade de 28%, enquanto os assentos menos seguros foram os assentos do corredor, na parte central da cabine, com uma taxa de mortalidade de 44%.

Como aponta uma análise citada pela revista Forbes, os assentos do meio oferecem maior proteção porque os passageiros são protegidos pelas pessoas sentadas em ambos os lados.

Outras vantagens do assento do meio

Cheng-Lung Wu, professor da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, destaca que a parte central do avião, perto das asas, tem vantagens adicionais: é estruturalmente mais reforçada e geralmente fica mais próxima das saídas de emergência. Essa proximidade pode reduzir segundos no tempo de evacuação, o que pode significar a diferença entre escapar ou não.