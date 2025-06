Um em cada quatro imigrantes quer ir embora da Alemanha - Por que gente formada no país e bem situada planeja emigrar? Êxodo pressiona mercado de trabalho e compromete previdência social. Entre os motivos, estão a burocracia alemã e a discriminação que estrangeiros sofrem.Embora a economia alemã esteja debilitada, diversos setores procuram desesperadamente mão de obra especializada, também na área de saúde, em especial na enfermagem, e em TI e construção. Há ainda carência de educadores, cozinheiros e motoristas de caminhões e ônibus. No fim de 2024, contavam-se cerca de 1,4 milhão de vagas não preenchidas em companhias de todo o país.

Paralelamente, cada vez mais migrantes chegam à Alemanha para trabalhar. Em 2024 a proporção de empregados estrangeiros ultrapassava os 16%, tendo mais do que dobrado desde 2010. Novamente o setor médico se destaca aqui: um em cada seis clínicos é do exterior; e na enfermagem o aumento de emprego desde 2022 se deveu exclusivamente ao pessoal estrangeiro, que já ocupa um quinto das vagas do setor.

Isso, porém, não significa que esses profissionais planejem se estabelecer no país, no longo prazo. O Instituto de Pesquisa do Mercado de Trabalho e Profissões (IAB), da Agência Federal do Trabalho (BA) apresentou uma análise sobre o assunto, baseada numa consulta representativa, realizada entre dezembro de 2024 e abril de 2025, entre mais de 50 mil imigrados para a Alemanha entre os 18 e 65 anos de idade, inclusive requerentes de refúgio ainda sem status de residência reconhecido.