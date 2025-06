À sombra do conflito entre Israel e Irã, mortes em Gaza se avolumam

O padrão se repetiu nesta quinta-feira, quando já durante a manhã a agência de defesa civil de Gaza relatou que ao menos 18 palestinos haviam morrido em ataques israelenses, dos quais 15 também aguardavam a distribuição de ajuda humanitária.

O Ministério da Saúde de Gaza relatou que ataques aéreos na quarta-feira sobre casas no campo de refugiados de Maghazi e em Zeitoun, no centro e no norte de Gaza, mataram pelo menos 21 pessoas, enquanto outras cinco foram mortas em um ataque aéreo a um acampamento em Khan Younis, no sul do território palestino.

Outras 14 pessoas foram mortas por tiros israelenses contra multidões de palestinos que aguardavam caminhões de ajuda ao longo da estrada Salahuddin, no centro de Gaza, relataram médicos.

Questionadas sobre o incidente na estrada Salahuddin, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que, apesar das repetidas advertências de que a área era uma zona de combate ativa, indivíduos se aproximaram das tropas que operavam na área de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, de uma maneira que representava uma ameaça.

As tropas dispararam tiros de advertência, disseram as FDI, acrescentando que não tinha conhecimento de feridos. Em relação a outros ataques, os militares israelenses disseram que estavam "operando para desmantelar as capacidades militares do Hamas", enquanto tomavam "precauções viáveis para mitigar os danos civis".

As autoridades de Israel fecharam a Faixa de Gaza para a entrada de jornalistas, exceto por visitas supervisionadas que são vigiadas de perto pelos militares, e os relatos não puderam ser verificados de forma independente.