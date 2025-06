A usina nuclear do Irã que desafia o poderio militar de Israel e dos EUA

Situada em uma antiga base militar perto da cidade de Qom, Fordo foi construída secretamente no início dos anos 2000.

A comunidade internacional sabe das atividades operadas nas profundezas da região montanhosa ao menos desde 2009, após a República Islâmica reconhecer sua existência.

Ao menos 3 mil centrífugas de enriquecimento de urânio foram dispostas no subterrâneo desde então, distribuídas em dois túneis principais. Imagens de satélite mostram que acima da superfície há apenas um edifício de apoio e seis entradas subterrâneas.

Embora Fordo seja um complexo menor do que Natanz, ele é supostamente capaz de produzir graus mais puros de urânio, o que o torna militarmente mais significativo.

Antes do início da ofensiva israelense, o Irã havia anunciado um plano de modernizar as estruturas do local.

"Os estoques de mísseis, os lançadores, as bases militares, as instalações de produção, os cientistas nucleares, o comando e o controle militar do regime sofreram um golpe duro", disse Behnam Ben Taleblu, diretor do programa para o Irã da Fundação para a Defesa das Democracias (FDD), à agência de notícias AFP.