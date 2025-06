Camarões: a maior crise de refugiados esquecida do mundo - Conselho Norueguês para Refugiados situa país centro-africano no topo do ranking de conflitos negligenciados. Falta vontade política, ação humanitária e atenção midiática, enquanto Ocidente corta verbas de assistência.Quando em alguma parte do mundo um conflito irrompe, via de regra quem está de fora pode fazer três coisas: mediar no nível diplomático e exercer pressão política através de resoluções ou sanções, no caso de governos e instituições; minorar o sofrimento da população civil atingida, no caso de organizações humanitárias – na maioria dos casos, financiadas por donativos ou subvenções estatais; e criar pressão pública no noticiário, no caso da mídia.

Baseado nesses três critérios, o Conselho Norueguês para Refugiados (NRC), a maior organização humanitária do país escandinavo, examina sistematicamente os conflitos no planeta. Seu recém-divulgado ranking das dez crises mais negligenciadas do mundo revela que oito delas estão se desenrolando na África.

Os Camarões encabeçam a lista, seguidos por Etiópia, Moçambique, Burquina Faso, Mali, Uganda, Irã, República Democrática do Congo, Honduras e Somália. Segundo a porta-voz da NRC, Laila Matar, o país centro-africano "é um exemplo clássico da negligência global, e saiu-se especialmente mal em todos os três critérios".