Como um livro infantil virou alvo de protestos de chineses na Holanda

Ela afirmou que o caso também mostra uma mudança no modo como a comunidade chinesa lida com o racismo.

"Hoje, membros da comunidade chinesa na Holanda, especialmente jovens estudantes, estão mais atentos à discriminação. Também têm vocabulário e coragem para discutir o tema na sociedade holandesa."

Atualmente, cerca de 100 mil pessoas de origem chinesa vivem na Holanda, incluindo milhares de estudantes.

Um estudo encomendado pelo governo holandês no ano passado apontou que 1 em cada 2 chineses no país já sofreu discriminação.

Prefeita de Amsterdã reage à repercussão

Com a intensificação do debate em torno do livro My Birthday City, a prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, a Associação de Conselhos Escolares e a editora do livro se reuniram com representantes da comunidade chinesa.