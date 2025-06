Conflitos no Oriente Médio põem economia de Israel à prova

Alta de impostos para cobrir custos

Para compensar parte dessa pressão financeira, o governo aumentou os impostos. O imposto sobre o valor agregado para a maioria dos bens e serviços subiu de 17% para 18% no início do ano. A contribuição de saúde, deduzida do salário dos funcionários, também aumentou, assim como as contribuições para a seguridade social.

A economia israelense sofreu ao longo do último ano e meio, mas tem sido "surpreendentemente resiliente", diz Benjamin Bental, professor emérito de economia da Universidade de Haifa.

Embora o turismo, a manufatura, a construção e a agricultura tenham sentido o impacto, outros setores, como alta tecnologia, defesa e varejo de alimentos, continuam resilientes. Em 2024, o PIB do Israel superou os 540 bilhões de dólares, melhor que o dos dois anos anteriores.

Bental destaca o desempenho sustentado do setor de alta tecnologia e o mercado de trabalho em geral, que está "mais aquecido do que nunca". Os alertas de que infraestruturas críticas de energia e internet seriam alvo do Hezbollah ou do Irã se mostraram, até agora, infundados, mantendo as empresas em pleno funcionamento.

Dependência do setor de alta tecnologia