Estudantes terão que desbloquear redes para conseguir visto nos EUA

Ao decidir pela reabertura do processo de visto, o Departamento de Estado também instruiu os consulados a priorizarem estudantes que desejam se matricular em universidades onde os estrangeiros representam menos de 15% do corpo discente, disse uma autoridade americana familiarizada com o assunto que falou sob condição de anonimato.

Estudantes estrangeiros representam mais de 15% do corpo discente total em quase 200 universidades americanas, de acordo com uma análise da Associated Press de dados federais de educação de 2023. Embora a maioria sejam universidades privadas, o critério também inclui 26 universidades públicas, incluindo a Universidade de Illinois e a Universidade Estadual da Pensilvânia.

Em abril, o governo americano ameaçou retirar da prestigiada Universidade de Harvard o que classificou de "privilégio de matricular estudantes estrangeiros", caso a instituição não fornecesse integralmente os requisitos de informação sobre seus alunos de outros países, conforme a exigência feita pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA.

No mês seguinte, um ato do governo Trump que retirava da Universidade de Harvard a capacidade de matricular estudantes estrangeiros foi suspenso por um juiz federal.

ip (AP, Reuters, Lusa, ots)