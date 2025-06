IA ajuda a desvendar mistério sobre autoria da Bíblia - Pesquisadores identificaram padrões linguísticos típicos dos grupos autorais de diferentes capítulos bíblicos. Análise sugere, por exemplo, que trechos de Gênesis foram adicionados em um período posterior.Um grupo internacional de pesquisadores desenvolveu um método que utiliza inteligência artificial (IA) e modelagem estatística para identificar quais grupos autorais escreveram partes da Bíblia.

Publicado neste mês na revista acadêmica Plos One, o estudo combina tecnologia de ponta com análise linguística para diferenciar as narrativas autorais de diversos trechos bíblicos, alguns dos quais foram escritos há aproximadamente 2.800 anos e evoluíram ao longo dos séculos.

Thomas Römer, especialista bíblico do Collège de France e coautor do estudo, esclarece que a Bíblia não possui autores no sentido moderno. "As versões originais dos pergaminhos foram continuamente reelaboradas e reescritas por redatores que acrescentavam, alteravam e, às vezes, também omitiram partes dos textos anteriores."