Irã e Israel voltam a trocar ataques; hospital israelense é atingido - No sétimo dia de conflito, mísseis iranianos deixaram feridos em centro médico no sul de Israel e outras regiões do país, inclusive Tel Aviv. Militares israelenses atacaram instalações nucleares iranianas.A escalada militar entre Israel e Irã agravou-se na manhã desta quinta-feira (19/06), sétimo dia do conflito, quando um míssel iraniano provocou grandes danos ao principal hospital do sul de Israel e ataques aéreos israelenses atingiram uma importante instalação nuclear iraniana.

O centro médico Soroka, na cidade de Bersebá, foi atingido por um míssil balístico, segundo autoridades israelenses, deixando vários feridos. Um andar do complexo desabou, e a força da explosão quebrou janelas dos prédios ao redor.

Também foram registrados ataques iranianos em Tel Aviv, e algumas pessoas ficaram presas em um edifício em um bairro no sul da cidade. Cerca de uma dúzia de embaixadas e missões diplomáticas, principalmente europeias e africanas, estão localizadas a apenas algumas centenas de metros do local do ataque.