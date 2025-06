Morre o ator Francisco Cuoco, aos 91 anos - Com mais de 60 anos de carrreira, Cuoco marcou uma geração com novelas como "Selva de Pedra" e "O Astro" e se tornou um dos grandes nomes da TV brasileira.O ator Francisco Cuoco, considerado um dos grandes nomes da televisão brasileira, morreu nesta quinta-feira (19/06) aos 91 anos, após 20 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Nascido em 29 de novembro de 1933, em São Paulo, Cuoco estreou profissionalmente no teatro no final da década de 50, em peça ao lado de Fernanda Montenegro. Com mais de 60 anos de carreira, passou também pela televisão e pelo cinema.

Na TV Globo, marcou uma geração por sua atuação em novelas como O Cafona (1971), Selva de Pedra (1972), Pecado Capital (1975), O Astro (1977) e O Outro (1987). Aos poucos, se tornou um dos eternos galãs da televisão brasileira, contracendo com nomes como Betty Faria e Tarcísio Meira.