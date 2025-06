Osirak: o ataque de 1981 que norteia ações de Israel no Irã

Ao contrário do ataque em andamento contra o Irã em 2025, a reação ao bombardeio de 1981 foi majoritariamente negativa. Até mesmo entre países próximos de Israel, como os EUA, a Alemanha Ocidental e o Reino Unido, que não compartilhavam a visão alarmista dos israelenses sobre o reator.

Num raro consenso, o Conselho de Segurança da ONU, com aval dos EUA, aprovou uma resolução condenando o que foi chamado "ataque premeditado" de Israel. O conselho ainda apontou que Israel deveria indenizar o Iraque e também colocar seu próprio programa nuclear sob a vigilância da AIEA. Os americanos também pausaram uma venda de caças para os israelenses.

Os franceses, por sua vez, afirmaram que o ataque violava a lei internacional e que seu projeto com os iraquianos não tinha nada a ver com a produção de armas. No entanto, o novo presidente francês, François Mitterrand, que havia assumido o cargo semanas antes e via o projeto como uma batata quente deixada pela administração anterior, evitou antagonizar abertamente com os israelenses. No final, os franceses evacuaram todos os seus técnicos do Iraque e o governo Begin concordou em indenizar a família do engenheiro morto.

O complexo de Tuwaitha e o reator Osirak nunca foram reparados. Em 1984, alegando falta de pagamento por parte dos iraquianos, a França se retirou do acordo. Em 1991, as ruínas do complexo foram novamente arrasadas pelos americanos durante a Guerra do Golfo.

Nasce a Doutrina Begin

Dois dias depois do ataque em 1981, o premiê Begin foi a público congratular os pilotos e apresentar suas razões.