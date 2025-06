Rocha em memória de vítimas do nazismo ofende poloneses

Apesar de críticos advertirem contra uma "nacionalização do discurso da vítima", em 2020 o Legislativo aprovou a criação de um "local de recordação e encontro". Mas só em junho de 2024 o governo finalmente deu andamento ao projeto do memorial – até a queda do governo de coalizão liderado pelo social-democrata Olaf Scholz pôr todos os projetos teuto-poloneses no freezer.

O projeto de construção do memorial, porém, foi resgatado no acordo de coalizão de governo do atual chanceler federal Friedrich Merz.

"Os poloneses chateiam"

A rocha da discórdia provisória é uma forma de apresentar algo concreto por ocasião dos 80 anos do fim da Segunda Guerra, pelo menos mostrando que a Alemanha não esqueceu as vítimas polonesas. Porém o presidente polonês eleito, Karol Nawrocki – político independente aliado ao PiS que deverá assumir em 6 de agosto –, já anunciou que manterá a pressão por uma indenização.

"A questão das reparações, ao contrário do que pensa Tusk, esse lacaio do Estado alemão, não está resolvida", disse ele a um jornal antes mesmo do segundo turno das eleições, prometendo lutar pela causa "desde o primeiro dia de sua presidência".

O novo parlamento alemão deverá dar em breve o sinal verde para a realização da Casa Teuto-Polonesa. Porém alguns anos deverão passar até sua inauguração, sendo pouco provável que as últimas testemunhas polonesas dos crimes de guerra alemães possam vivenciar esse momento.