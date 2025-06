Aumento de câncer de apêndice entre jovens preocupa cientistas - Embora incidência ainda seja extremamente baixa, casos chegaram a quadriplicar entre os mais jovens. Na tentativa de entender os motivos, cientistas apontam fatores ambientais.Um aumento na incidência de um dos tipos mais raros de câncer tem intrigado os cientistas. O alerta partiu de um novo estudo publicado na revista Annals of Internal Medicine, onde consta que o número de casos de câncer de apêndice, cuja incidência geralmente se limita a adultos mais velhos, aumentou drasticamente nos últimos anos, sobretudo entre pessoas nascidas após a década de 1970.

Embora o número de pessoas com câncer de apêndice ainda seja muito baixo — apenas algumas pessoas por milhão desenvolvem a doença por ano — a incidência chegou aumentou significativamente nas gerações mais jovens, em comparação com aqueles nascidos na década de 1940.

Em comparação com as pessoas nascidas de 1941 a 1949, as taxas de incidência de câncer de apêndice mais do que triplicaram entre as pessoas nascidas entre 1976 e 1984 e mais do que quadruplicaram entre as pessoas nascidas entre 1981 e 1989, de acordo com pesquisa. Pelo levantamento, esses aumentos na incidência ocorreram de 1975 a 2019.