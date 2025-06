Conselho da Europa critica reação alemã aos protestos pró-Gaza

Ele afirmou que, embora as autoridades tenham justificado as restrições aos protestos com base na manutenção da ordem pública, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos do Conselho estabelece que a liberdade de expressão "não se aplica apenas a 'informações' e 'ideias' que são recebidas favoravelmente, consideradas inofensivas ou que deixam alguém indiferente".

Confrontos entre policiais e manifestantes

Algumas manifestações na Alemanha contra a guerra em Gaza foram marcadas por confrontos violentos, nos quais participantes e policiais ficaram feridos.

Confrontos violentos eclodiram durante um ato em Berlim no Dia da Nakba, quando é lembrado o êxodo de centenas de milhares de palestinos após a criação do Estado de Israel, em 1948. Os participantes atiraram objetos contra policiais. Segundo as autoridades, 11 policiais ficaram feridos, além de um número não especificado de manifestantes.

O Conselho da Europa, fundado em 1949, é uma organização internacional de direitos humanos com sede em Estrasburgo que atua na defesa da democracia e do Estado de Direito.

