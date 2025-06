Deutsche Welle nomeia sua nova diretora-geral

Ocupando, entre outros, cargos nos conselhos consultivos do festival Beethovenfest e do Hospital Universitário de Bonn, ela se tornará a primeira mulher a liderar a DW desde a fundação da empresa, em 3 de maio de 1953. Ao longo da carreira, tem se dedicado à transformação digital, cultura organizacional e sustentabilidade.

A direção-geral é responsável por dirigir e coordenar as atividades estratégicas e operacionais da DW, em estreita colaboração com seus órgãos dirigentes. De acordo com a Lei da DW, o diretor-geral deve ser eleito por voto secreto pelo Conselho de Radiodifusão para um mandato de seis anos, sendo necessário maioria de dois terços. A reeleição é permitida.

Como emissora internacional da Alemanha, a DW fornece notícias e informações em 32 idiomas ao redor do mundo, com serviços de TV, online e rádio que atingem 320 milhões de usuários por semana. A empresa emprega cerca de 4 mil funcionários de 140 países.

O trabalho da DW é voltado para tópicos como liberdade e direitos humanos, democracia e Estado de direito, comércio mundial e justiça social, saúde, educação e proteção ambiental, tecnologia e inovação.

Autor: Jon Shelton