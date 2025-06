Israel prevê "campanha prolongada" em 2ª semana de conflito com o Irã - Ataques entre Israel e Irã continuam enquanto conversas entre Teerã e UE não avançam. ONU vê risco de o conflito "sair do controle".O chefe das forças armadas de Israel, Eyal Zamir, alertou nesta sexta-feira (20/06) que o país se prepara para uma "campanha prolongada" contra o Irã, à medida que os dois inimigos abrem a segunda semana do conflito com uma nova troca de agressões.

"Embarcamos na campanha mais complexa de nossa história para eliminar uma ameaça de tal magnitude, contra um inimigo como esse. Devemos estar prontos para uma campanha prolongada", disse Zamir em uma declaração em vídeo.

Falando no Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral da organização, António Guterres, também alertou que o conflito pode "sair do controle" se as partes não interromperem as agressões imediatamente.