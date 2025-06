Mulheres ucranianas buscam entes desaparecidos na guerra

"Quero fazer o bem e ser um raio de luz para as famílias... para que saibam que não foram esquecidas", diz Kateryna Muslova, filha de Oleg Muslov, um fuzileiro naval que foi preso em Mariupol. A ONG de Kateryna, Heart of Action (ou "Coração em Ação", na tradução livre), atua no lobby internacional em nome dos prisioneiros, além de ajudar as famílias a receber benefícios estatais.

O escritório de coordenação de intercâmbio de prisioneiros da Ucrânia realiza reuniões regulares com mais de 150 organizações civis e iniciativas familiares privadas.

"Ficamos felizes quando as famílias se organizam, pois isso facilita encontrar respostas para as suas perguntas", diz o porta-voz Petro Yatsenko.

Ainda assim, a cooperação nem sempre é positiva. Yatsenko critica alguns grupos que, segundo ele, caem na provocação russa ou golpes, passando informações confidenciais ou organizando manifestações que acusam o escritório de coordenação de não fazer o suficiente.

"Cada troca de prisioneiros bem-sucedida sempre traz uma onda de frustração entre aqueles cujos parentes ainda não foram encontrados ou libertados", conclui Yatsenko.

Autor: Igor Burdyga