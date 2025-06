Parlamento britânico aprova legalização do suicídio assistido - Pacientes em estado terminal teriam acesso ao procedimento se o projeto também passar na câmara alta do Parlamento. Opositores temem expor indivíduos mais frágeis a coerção social ou familiar.A câmara baixa do Parlamento do Reino Unido aprovou nesta sexta-feira (20/06) um projeto de lei que permite a adultos com doenças terminais encerrarem voluntariamente suas vidas.

A votação representa um passo rumo à legalização do suicídio assistido, sendo considerada uma das mudanças mais significativas na política social britânica em décadas.

Os parlamentares aprovaram a nova lei por 314 a 291 votos. Agora o texto segue para a câmara alta do Parlamento, que pode adiar ou alterar a proposta. Se não for votado até o fim do ano parlamentar, o projeto é arquivado.