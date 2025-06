Por que ativistas do clima estão sendo criminalizados? - Da Austrália aos EUA, protestos contra combustíveis fósseis vão parar na Justiça, gerando até multas bilionárias e prisão. Especialistas identificam tendência antidemocrática.No fim de 2024, uma flotilha de caiaques remou para impedir que um enorme navio cargueiro carregado de carvão atracasse até a faixa de embarque de Newcastle, uma cidade industrial na costa leste da Austrália. Os ativistas climáticos do grupo Rising Tide (Maré Subindo) queriam bloquear temporariamente o maior porto de carvão do mundo e chamar atenção à crise climática provocada pela queima de combustíveis fósseis.

O governo do estado de Nova Gales do Sul e a polícia tentaram impedir o bloqueio nos tribunais. Mas, depois que um juiz suspendeu a ordem que criava uma zona de exclusão no porto, os manifestantes detiveram o cargueiro por mais de 30 horas.

Cerca de 170 ativistas acabaram presos, e a maioria pode enfrentar multas de até 22 mil dólares australianos (R$ 78 mil) ou dois anos de prisão, de acordo com uma lei de 2022.